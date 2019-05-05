Облгазы «шантажируют» потребителей, отключая их от газа - Нафтогаз

Ряд облгазов Украины стали отключать своих потребителей от газа под предлогом технического обследования газовых труб. За восстановление газоснабжения эти компании требуют деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза на странице в Facebook.

“Облгазы придумали новый способ для сбора дополнительных средств с потребителей – отключают дома от газоснабжения под предлогом технического обследования сетей. Проверять трубы вполне нормально и необходимо. Но к чисто техническому процессу облгазы подошли творчески. Восстановить поставки газа обещают только после оплаты дополнительных счетов”, – говорится в сообщении.

Что требуют газовщики?

Чтобы возобновить газоснабжение, газовщики требуют дань около 1000 грн с каждой квартиры. Из них 500 грн якобы за обслуживание колонки, которое они даже не проводили.

Как отмечается, фирташевские облгазы продолжают начислять незаконные долги почти по всей стране. А теперь еще прибегают к силовым методам – ​​перекрытие трубы.

Что советуют специалисты?

В случае лишних цифр в счетах или шантажа со стороны облгазов эксперты советуют срочно выдвигать претензии к компании, а также писать жалобы в Нацкомиссии по энергетике. Следующий этап – обращение к правоохранителям и иск в суд.