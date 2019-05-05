Супрун рассказала, когда "VIP-больницы" станут доступными для всех

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что ведомственные больницы станут доступными для всех украинцев в 2020 году, поскольку будет создано единое медицинское пространство.
Об этом она сказала во время заседания правительства.
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“Мы хотим увидеть единое медицинское пространство. В Украине десятилетиями существовала практика ведомственных учреждений. Это отдельные больницы для, скажем, чиновников, депутатов, как есть в ГУД (Государственном управлении делами – ред). В 2020 году это все отойдет в прошлое”, – сказала Супрун.
Она добавила, что все ведомственные учреждения, например Феофания и учреждения Нацакадемии медицинских наук перейдут на финансирование по принципу “деньги следуют за пациентом” и станут открытыми для всех.
“В Украине не должно быть больниц для избранных, должны быть качественные больницы для каждого украинца”, – добавила чиновник.
Она также призвала украинцев, которые до сих пор не подписали декларации с семейными врачами, сделать это.
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