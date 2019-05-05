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Кабмин назначил нового главу налоговой службы

Кабмин назначил нового главу налоговой службы

Кабинет министров Украины назначил Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы.

Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

“Кабинет Министров назначил Сергея Верланова Председателем Государственной налоговой службы (ГНС) на пять лет с даты начала фактического выполнения обязанностей. Испытательный срок продлится месяц”, – говорится в сообщении.

Сергей Верланов получил эту должность как победитель конкурса на должность главы ГНС, который был объявлен 20 марта 2019 г. Кабинетом министров Украины в рамках реформы Государственной фискальной службы распоряжением №163.

Конкурс проводила Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы. Он состоял из трех этапов, был открытым для общественности, а в процессе проверки и оценки работ принимали участие украинские и иностранные эксперты.

23 апреля 2019 года, в соответствии с п. 5 ч. 4 ст. 27 Закона Украины «О государственной службе» по результатам общего рейтинга победителем конкурса Комиссия определила Сергея Верланова и рекомендовала его Правительству для назначения на должность руководителя ГНС.

После назначения Председателя ГНС должна состояться регистрация юридического лица, перевод работников ГФС в Государственную налоговую службу (не менее 30%), а КМУ должен принять распоряжение о начале работы новой структуры.

Справка Finance.ua:

  • Сергей Верланов получил высшее образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко: в 2003 году окончил юридический факультет по специальности «Правоведение» и получил квалификацию магистра права; в 2008 году получил научную степень кандидата юридических наук по специальности «Теория и история государства и права; история политических и правовых учений».
  • После завершения учебы работал юрисконсультом ряда предприятий Львовской области. В ноябре 2008 года начал работать в должности юриста в одной из компаний Большой четверки – PwC, где проработал до июня 2015 года. С июля 2015 года по июль 2018 года занимал должность партнера в ведущей юридической фирме Украины Sayenko Kharenko.
  • В 2015-2017 годах был сопредседателем юридического правового комитета Американской Торговой Палаты в Украине. С 2016 года является членом Общественного совета добропорядочности, Высшей квалификационной комиссии судей Украины (делегирован Ассоциацией юристов Украины).
  • 26 июля 2018 года назначен на должность заместителя Министра финансов Украины.
По материалам РБК-Украина
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