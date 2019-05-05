Кабмин назначил нового главу налоговой службы

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Кабинет министров Украины назначил Сергея Верланова председателем Государственной налоговой службы.
Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
“Кабинет Министров назначил Сергея Верланова Председателем Государственной налоговой службы (ГНС) на пять лет с даты начала фактического выполнения обязанностей. Испытательный срок продлится месяц”, – говорится в сообщении.
Сергей Верланов получил эту должность как победитель конкурса на должность главы ГНС, который был объявлен 20 марта 2019 г. Кабинетом министров Украины в рамках реформы Государственной фискальной службы распоряжением №163.
Конкурс проводила Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы. Он состоял из трех этапов, был открытым для общественности, а в процессе проверки и оценки работ принимали участие украинские и иностранные эксперты.
23 апреля 2019 года, в соответствии с п. 5 ч. 4 ст. 27 Закона Украины «О государственной службе» по результатам общего рейтинга победителем конкурса Комиссия определила Сергея Верланова и рекомендовала его Правительству для назначения на должность руководителя ГНС.
После назначения Председателя ГНС должна состояться регистрация юридического лица, перевод работников ГФС в Государственную налоговую службу (не менее 30%), а КМУ должен принять распоряжение о начале работы новой структуры.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский передал свой бизнес партнерам с гарантией возвратаВчера, 15:15 - 2814 22
JP Morgan спрогнозировал, получит ли Украина новый транш МВФ до конца годаВчера, 17:00 - 1446 6
Водителей снова обяжут проходить техосмотрВчера, 11:00 - 3752 6
Тарифы на 4 недели у мобильных операторов в АМКУ признали неправомернымиОколо часа назад - 569 4
Почему более 40 % населения Украины стремятся выглядеть богаче4 ч. назад - 850 3
Зеленский передал свой бизнес партнерам с гарантией возвратаВчера, 15:15 - 2814 22
monobank подключил BankIDВчера, 15:45 - 1920
В России объяснили, как в трубопровод попала грязная нефтьВчера, 21:00 - 1782
Чего ждать от курса доллара в мае4 ч. назад - 1732
Швейцарцы обвинили власть Киева в краже проекта моста через Владимирский спуск4 ч. назад - 1601
Google представила новый Android (фото, видео)3 ч. назад - 181
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)Вчера, 12:10 - 566 2
Разработана 3D-печать металлами05.05.2019, 10:10 - 157
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)04.05.2019, 12:10 - 451 1
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена03.05.2019, 11:10 - 1242 7