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Чья кредитка лучше: Рейтинг кредитных карт с кэшбэком

Чья кредитка лучше: Рейтинг кредитных карт с кэшбэком

Много банков предлагают карты с кэшбэком. Какие же из них лучше и как они упрощают жизнь их держателям?

На эти вопросы вы найдете ответы в новом рейтинге кредитных карт с кэшбэком, подготовленном Finance.ua.

Карты с кэшбэком – одновременно и надежный кошелек, и безопасное средство платежа. Это бесплатный, всегда доступный “карманный” банковский кредит. Они могут быть еще и инструментом заработка, поскольку позволяют вернуть часть потраченных денег.

Рейтинг кредитных карт с кэшбэком

При отборе Finance.ua участников рейтинга, главным условием попадания в этот список было наличие у карты кэшбэка, который выплачивается банком.

Карты также должны быть доступны для оформления любому физлицу, без ограничений.

В рейтинге принимают участие карты всех банков, действовавших в Украине по состоянию на 1 апреля 2019 года.

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По материалам Finance.UA
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