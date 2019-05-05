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Курс наличного доллара

Курс наличного доллара

По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (36,126 млн и 34,563 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (41 и 36). Максимальный курс продажи доллара 26,55 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,42-26,43 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствует 77 активных заявок по доллару на сумму более 70,689 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

 


Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,5000 – 2 222
26,4500 – 20 000
26,4200 – 19 990
26,4200 – 20 000
26,4100 – 30 000
26,4000 – 10 000
26,4000 – 5 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,4200 – 10 000
26,4200 – 20 000
26,4200 – 5 000
26,4200 – 1 000
26,4200 – 30 000
26,4200 – 5 000
26,4300 – 10 000


Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4542 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3818 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

 

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

По материалам Finance.UA
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