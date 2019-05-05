По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (36,126 млн и 34,563 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (41 и 36). Максимальный курс продажи доллара 26,55 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,42-26,43 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 77 активных заявок по доллару на сумму более 70,689 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,5000 – 2 22226,4500 – 20 00026,4200 – 19 99026,4200 – 20 00026,4100 – 30 00026,4000 – 10 00026,4000 – 5 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,4200 – 10 000

26,4200 – 20 000

26,4200 – 5 000

26,4200 – 1 000

26,4200 – 30 000

26,4200 – 5 000

26,4300 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4542 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3818 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.