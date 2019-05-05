Коломойский высказал мнение о реприватизации и национализации бизнеса

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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что считает нецелесообразным проведение в Украине каких-либо реприватизаций или национализаций после того, как новоизбранный президент Владимир Зеленский вступит в должность.
Об этом он сообщил в интервью журналистам Bihus.Info.
На вопрос, будет ли передел влияния, бизнеса, денег в Украине после прихода нового президента, Коломойский сказал: “Я не собираюсь быть инициатором никакого передела. Ни там реприватизации, национализации, экспроприации и т.д. Я не считаю, что это надо. Я считаю, что сегодня надо думать о том, как увеличить ВВП и возвращать людей из-за границы, создавать рабочие места, чтобы они сами возвращались”.
Также он дал оценку его отношениям с другим украинским олигархом Ринатом Ахметовым.
“У нас с ним (Ахметовым – Прим.ред.) десятилетиями ровные нормальные отношения, уважительные, корректные. Но это не мешает нам ругаться и ссориться по каким-то вопросам”, – сказал он.
Коломойский ответил отрицательно на вопрос о том, стоит ли ожидать изменения баланса между олигархами.
Бизнесмен также заявил, что не считает себя олигархом. “Я могу подыгрывать вам в игре про олигархов, но я не считаю себя олигархом”, – сказал он, отметив, что у него нет бизнеса, связанного с властью.
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