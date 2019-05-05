0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 357 0

Коломойский высказал мнение о реприватизации и национализации бизнеса

Коломойский высказал мнение о реприватизации и национализации бизнеса

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что считает нецелесообразным проведение в Украине каких-либо реприватизаций или национализаций после того, как новоизбранный президент Владимир Зеленский вступит в должность.

Об этом он сообщил в интервью журналистам Bihus.Info.

На вопрос, будет ли передел влияния, бизнеса, денег в Украине после прихода нового президента, Коломойский сказал: “Я не собираюсь быть инициатором никакого передела. Ни там реприватизации, национализации, экспроприации и т.д. Я не считаю, что это надо. Я считаю, что сегодня надо думать о том, как увеличить ВВП и возвращать людей из-за границы, создавать рабочие места, чтобы они сами возвращались”.

Также он дал оценку его отношениям с другим украинским олигархом Ринатом Ахметовым.

“У нас с ним (Ахметовым – Прим.ред.) десятилетиями ровные нормальные отношения, уважительные, корректные. Но это не мешает нам ругаться и ссориться по каким-то вопросам”, – сказал он.

Коломойский ответил отрицательно на вопрос о том, стоит ли ожидать изменения баланса между олигархами.

Бизнесмен также заявил, что не считает себя олигархом. “Я могу подыгрывать вам в игре про олигархов, но я не считаю себя олигархом”, – сказал он, отметив, что у него нет бизнеса, связанного с властью.

По материалам СТРАНА.UA.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.