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Украинские архитекторы подтвердили права на проект моста через Владимирский спуск

Украинские архитекторы подтвердили права на проект моста через Владимирский спуск

Швейцарское архитектурное бюро не является автором концепции мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками “Крещатый” и “Владимирская горка” в Киеве. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные киевскими архитекторами в Facebook, а также личные свидетельства разработчиков концепции.

“Материалы Градсовета 2012 года. Проект 2011. Конкурс, на котором швейцарцы заняли второе место, слямзив нашу идею ломаного моста – 2013 год. Вот, собственно и всё, дорогие метатели”, – написал на своей странице в соцсети столичный архитектор Андрей Миргородский.

Он также приложил к публикации фотокопию одного из ракурсов проекта моста, вместе с сопроводительным документом Градостроительного совета от 2012 года.

Прокомментировал информацию швейцарских архитекторов и один из реальных разработчиков концепции Александр Горбан.

“Увидел эту публикацию и хочу дать свой комментарий: концепция велопешеходного мостового перехода, который строится, была разработана ДО объявления международного конкурса, и швейцарские архитекторы к ней не могут иметь никакого отношения. Концепция разрабатывалась мной в составе ООО “Проектные Системы” и является собственностью этой компании. Схема генерального плана была предоставлена организаторам конкурса для подготовки конкурсного задания”, – пояснил архитектор.

В комментариях к своему посту он также выложил целый ряд визуализаций будущего моста, разработанных его компанией за два года до конкурса, в котором участвовало швейцарское бюро.

По материалам РБК-Украина
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