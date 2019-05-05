Российскую нефть загрязнили умышленно, чтобы скрыть хищения на $15 тысяч - следствие

Причиной загрязнения российской нефти, которую поставляли по трубопроводу «Дружба» в Украину, Беларусь и ЕС, стало хищение нефти на общую сумму около 1 миллиона рублей (15 тысяч долларов). Убытки от загрязнения только в Беларуси составили около 100 миллионов долларов.

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Читайте также: В России объяснили, как в трубопровод попала грязная нефть

Отмечается, что хищение нефти осуществлялось шестью лицами – должностными лицами ряда российских компаний – в период с августа 2018 по апрель 2019 года. За этот период они успели похитить нефти на общую сумму не менее миллиона рублей (около 15 тысяч долларов). Для того, чтобы скрыть хищения, они загрязнили эту нефть хлорсодержащими соединениями.

Вследствие загрязнения в России было приведено в непригодное для эксплуатации состояние 8 резервуаров с нефтью, а в трубопроводе «Дружба» оказалось 5 миллионов тонн загрязненной нефти, непригодной для эксплуатации. Убытки от поставок загрязненной нефти только в Беларуси оценили в 100 миллионов долларов.

Справка Finance.ua:

21 апреля в Беларуси сообщили, что нефть, которую туда поставляет Россия, имеет высокое содержание хлорорганических соединений, которые могут повредить оборудование НПЗ . Поэтому Беларусь ограничила экспорт нефтепродуктов в другие страны.

23 апреля стало известно, что российская низкокачественная нефть поступила в Польшу и Украину.