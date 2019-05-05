Построили первый электрический автобан

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В немецкой федеральной земле Гессен 7 мая открыли первый электрический автобан. На отрезке пути длиной около 14 км на трассе A5 между Вайтерштадте и Мьорфельденом по несколько раз в день будут проезжать электрогрузовики различных компаний.
К середине 2020-го планируют вывести на испытательную трассу 5 фур на дизеле, оснащенных дополнительным электромотором.
Федеральное министерство охраны окружающей среды выделило на строительство конструкции с подвесными электросетями 14,6 млн евро. На испытания электрического автобана, которое должно продолжаться до конца 2022-го, выделено дополнительно 15,3 млн евро. Ведомство выделило на разработку электрогрузовиков более 70 млн евро.
Ранее испытания электрогрузовиков проходили на частных дорогах, рассказала представитель министерства Рита Шварцелюр-Зутер.
“Планируем построить подвесные сети еще на 2 отрезках автобанов – в землях Шлезвиг-Гольштейн и Баден-Вюртемберг. Грузовики – с электроприводом и токоприемником. Это особенно эффективное решение на пути к безвредным для окружающей среды грузоперевозкам”, – говорит Шварцелюр-Зутер.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на 4 недели у мобильных операторов в АМКУ признали неправомерными7 ч. назад - 2146 6
Почему более 40 % населения Украины стремятся выглядеть богаче10 ч. назад - 1479 5
Украинцев, получивших незаконные паспорта РФ, могут лишить социальных выплат и пенсий3 ч. назад - 331 3
В КГГА ответили на заявление о краже проекта моста через Владимирский спуск8 ч. назад - 1310 3
В Минздраве разъяснили, как вернуть аптекам лекарства ненадлежащего качества12 ч. назад - 334 3
Чья кредитка лучше: Рейтинг кредитных карт с кэшбэком8 ч. назад - 4540
Чего ждать от курса доллара в мае9 ч. назад - 2976
Тарифы на 4 недели у мобильных операторов в АМКУ признали неправомерными7 ч. назад - 2146 6
В России объяснили, как в трубопровод попала грязная нефтьВчера, 21:00 - 1887
Швейцарцы обвинили власть Киева в краже проекта моста через Владимирский спуск10 ч. назад - 1855
Google представила новый Android (фото, видео)8 ч. назад - 388
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)Вчера, 12:10 - 712 2
Разработана 3D-печать металлами05.05.2019, 10:10 - 190
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)04.05.2019, 12:10 - 570 1
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена03.05.2019, 11:10 - 1305 7