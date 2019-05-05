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Построили первый электрический автобан

Построили первый электрический автобан

В немецкой федеральной земле Гессен 7 мая открыли первый электрический автобан. На отрезке пути длиной около 14 км на трассе A5 между Вайтерштадте и Мьорфельденом по несколько раз в день будут проезжать электрогрузовики различных компаний.

К середине 2020-го планируют вывести на испытательную трассу 5 фур на дизеле, оснащенных дополнительным электромотором.

Федеральное министерство охраны окружающей среды выделило на строительство конструкции с подвесными электросетями 14,6 млн евро. На испытания электрического автобана, которое должно продолжаться до конца 2022-го, выделено дополнительно 15,3 млн евро. Ведомство выделило на разработку электрогрузовиков более 70 млн евро.

Ранее испытания электрогрузовиков проходили на частных дорогах, рассказала представитель министерства Рита Шварцелюр-Зутер.

“Планируем построить подвесные сети еще на 2 отрезках автобанов – в землях Шлезвиг-Гольштейн и Баден-Вюртемберг. Грузовики – с электроприводом и токоприемником. Это особенно эффективное решение на пути к безвредным для окружающей среды грузоперевозкам”, – говорит Шварцелюр-Зутер.

По материалам Газета по-Украински
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