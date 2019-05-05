Стартовали продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz

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Мерседес запустил в серийное производство электрокроссовер EQC. Модель выпускают на предприятии концерна в немецком Бремене. Стоит машина от от 71 тыс. евро.
EQC – полностью электрический внедорожник. Его будут выпускать на заводе, где собирают автомобили C-Class-а, а также GLC и GLC Coupe.
Автомобиль получил дизайн, который сочетает в себе ноты как футуризма, так и привычных мотивов семьи Mercedes. Электромобиль имеет светодиодную оптику. Задняя – формирует сплошную линию огней. Передняя – имеет голубоватую подсветку, что намекает на экологичность транспортного средства.
Интерьер EQC имеет полностью цифровую информационно-развлекательную визуальную зону. Смелые горизонтальные линии, различные цвета и фурнитура – подчеркивают инновационность электромобиля.
Представители немецкого автомобилестроительного концерна Daimler AG рассказали, что завод получает огромные инвестиции. А это, в свою очередь, обеспечивает возможность производства авто с различными типами трансмиссий на одной линии.
“С Mercedes-Benz EQC мы вступаем в новую эру мобильности. Электромобили Mercedes-Benz сочетают в себе такие характерные черты бренда, как качество, безопасность и комфорт. Мы предлагаем нашим клиентам прогрессивный дизайн и уникальный комфорт вождения. Этот диапазон идеально подходит для повседневного использования”, – рассказывает Бритта Сигер, член правления Daimler AG.
Также будут выпускать EQC в Китае на совместном предприятии Beijing Benz Automotive. Заказать автомобиль можно уже сейчас, но в дилерских центрах электрокары появятся в октябре.
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