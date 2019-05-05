Компания Баффета инвестировала в Amazon

Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway купила долю в интернет-ритейлере Amazon.

Об этом сообщил Баффетт в интервью CNBC.

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По словам бизнесмена, инвестировать в компанию Джеффа Безоса решил не он, а один из ТОП-менеджеров Berkshire — Тед Уэшлер или Тодд Коумз, которые управляют в его компании портфелями активов объемом по $13 млрд каждый.

В то же время, Баффетт назвал себя “идиотом” за отказ ранее покупать акции Amazon. Ранее Баффетт говорил, что восхищается работой Безоса, генерального директора и основателя Amazon. Он признавался, что считает ошибкой решение не инвестировать в интернет-ритейлер на раннем этапе работы Amazon.

“Я был очень, очень и очень высокого мнения о способностях Джеффа Безоса, когда я впервые встретил его, и все-таки я его недооценил”, — сказал Баффетт.

В прошлом году Berkshire, Amazon и JPMorgan объявили о создании совместного проекта под названием Haven. Его целью является снижение расходов на медицинское обслуживание для сотрудников трех компаний.