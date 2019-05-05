0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 153 0

Швейцарцы обвинили власть Киева в краже проекта моста через Владимирский спуск

Швейцарцы обвинили власть Киева в краже проекта моста через Владимирский спуск

Швейцарские архитекторы обвинили городскую власть Киева в передаче проекта строительства моста через Владимирский спуск украинской проектной организации, в результате чего проект швейцарцев реализовывается без их ведома.

Концепция и конструктивные решения мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками “Крещатый” и “Владимирская горка” в Киеве взяты из проекта швейцарских архитекторов, которые стали призерами конкурса проектов данного моста в 2013 году. Об этом заявила соучредитель швейцарской компании “Leuppi & Schafroth Architekten” Стефани Шафрот (Stephanie M. Schafroth).

Читайте также: Кличко сообщил, когда откроют пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов

“Недавно несколько архитекторов написали швейцарцам, что в Киеве строится мост, который очень похож на их конкурсный проект 2013 года”, — пишет издание.

Швейцарцы стали искать сообщения о строительстве моста в Киеве и, увидев фотографии проекта строительства, убедились, что он практически полностью совпадает с разработанным ими в 2013 году проектом.

По материалам Наші гроші
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.