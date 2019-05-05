Швейцарцы обвинили власть Киева в краже проекта моста через Владимирский спуск

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Швейцарские архитекторы обвинили городскую власть Киева в передаче проекта строительства моста через Владимирский спуск украинской проектной организации, в результате чего проект швейцарцев реализовывается без их ведома.
Концепция и конструктивные решения мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками “Крещатый” и “Владимирская горка” в Киеве взяты из проекта швейцарских архитекторов, которые стали призерами конкурса проектов данного моста в 2013 году. Об этом заявила соучредитель швейцарской компании “Leuppi & Schafroth Architekten” Стефани Шафрот (Stephanie M. Schafroth).
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“Недавно несколько архитекторов написали швейцарцам, что в Киеве строится мост, который очень похож на их конкурсный проект 2013 года”, — пишет издание.
Швейцарцы стали искать сообщения о строительстве моста в Киеве и, увидев фотографии проекта строительства, убедились, что он практически полностью совпадает с разработанным ими в 2013 году проектом.
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