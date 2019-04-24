Кличко сообщил, когда откроют пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов

Пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве планируют открыть ко Дню Киева, который будут отмечать 26 мая.

Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он также опубликовал видео с ходом строительных работ в Twitter.

«Менее чем через месяц мы откроем в столице новый знаковый объект. Возведение моста активно продолжается. Последним и самым важным этапом монтажа конструкции моста стало поднятие его центральной части (длиной 63 метра и весом 125 тонн). Поднимали ее и устанавливали трое суток»,- написал Кличко.

Друзья! Менее, чем через месяц мы откроем в столице новый знаковый объект. Возведение моста активно продолжается. Последним и самым важным этапом монтажа конструкции моста стало поднятие его центральной части (длиной 63 метра и весом 125 тонн). Поднимали ее и устанавливали трое суток! pic.twitter.com/jQs8kDLjdp — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 3 мая 2019 г.

Справка Finance.ua:

Длина моста достигнет 210 метров, а ширина будет переменной – от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок.