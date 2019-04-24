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Кличко сообщил, когда откроют пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов

Кличко сообщил, когда откроют пешеходный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов

Пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве планируют открыть ко Дню Киева, который будут отмечать 26 мая.

Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он также опубликовал видео с ходом строительных работ в Twitter.

«Менее чем через месяц мы откроем в столице новый знаковый объект. Возведение моста активно продолжается. Последним и самым важным этапом монтажа конструкции моста стало поднятие его центральной части (длиной 63 метра и весом 125 тонн). Поднимали ее и устанавливали трое суток»,- написал Кличко.


Справка Finance.ua:

  • Длина моста достигнет 210 метров, а ширина будет переменной – от 6 метров в регулярных зонах до 14 метров в зонах смотровых площадок.
  • Мостовой переход планировали делать из бетона и стекла. Стоимость строительства моста составит 260,5 млн гривен.
По материалам hromadske.tv
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