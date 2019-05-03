В России объяснили, как в трубопровод попала грязная нефть

В России задержали 4 человек по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе “Дружба”.

“Источник загрязнения – узел учета “Лопатин” в Самарской области. Следственные действия обнаружили группу компаний, которые осуществляли незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием сверхнормативного количества хлорорганических соединений”, – пояснил глава Минэнерго России Александр Новак, передает ТАСС.

Он предложил контролировать качество нефти для сдачи в трубопровод ежедневно. В ближайшее время такие законодательные изменения внесут на рассмотрение правительства.

Новак заверил, что ситуация с качеством нефти нормализуется во второй половине мая.