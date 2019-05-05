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За год стоимость строительных работ возросла на 9%

За год стоимость строительных работ возросла на 9%

Индекс цен на строительно-монтажные работы с марта прошлого года по март текущего года включительно составляет 108,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Наибольший рост продемонстрировали индексы цен на работы по возведению жилых домов – 109,6% март 2019 к марту прошлого года и комплексных промышленных сооружений – 110,1%.

В целом рост стоимости работ по возведению зданий (жилых и нежилых) составил 8,4%, а инженерных сооружений – 9,2%.

По материалам УНН
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