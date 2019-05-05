ЕБРР предоставит Мариуполю 18 млн евро на развитие транспортной инфраструктуры

В киевском офисе Европейского банка реконструкции и развития состоялось подписание договора гарантии и меморандума о взаимопонимании по программе “Зеленые города” между Мариупольским горсоветом и ЕБРР.

Об этом пишет Сегодня.

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Договор гарантии – это документ, который дает возможность приобрести 72 новых троллейбуса , провести реконструкцию депо и контактной сети по одному из центральных проспектов Мариуполя.

Средства будут предоставлены коммунальному предприятию “Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление”.

Общий объем инвестиций – 18 млн евро. 15 млн – кредитные средства, а 3 млн – гранты.