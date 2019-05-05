В Минздраве разъяснили, как вернуть аптекам лекарства ненадлежащего качества

Действующее законодательство наделяет украинцев правом возвращать ненадлежащие лекарства в аптеки.

Об этом в ответ на запрос сообщили в Министерстве здравоохранения.

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В Минздраве, ссылаясь на постановление Кабинета Министров Украины от 19 марта 1994 (№172), напомнили, что лекарственные средства относятся к товарам, которые при их надлежащем качестве не подлежат возврату.

Если потребители в течение 14 календарных дней со дня приобретения лекарств обнаружили их несоответствие – они имеют право требовать от аптеки:

Пропорционального уменьшения цены;

Безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

Возмещения расходов на устранение недостатков товара.

Соответствующие права закреплены за украинцами статьей 8 Закона Украины “О защите прав потребителей”, уточнили в Минздраве.

В министерстве также рассказали, что делать, если в течение 14 календарных дней со дня приобретения лекарств потребитель обнаружил существенные недостатки товара.

“В случае выявления на протяжении установленного гарантийного срока существенных недостатков, возникших по вине производителя товара (продавца, исполнителя), или фальсификаций товара, подтвержденных при необходимости заключением экспертизы, потребитель, в порядке и в сроки, установленные законодательством и на основании обязательных для сторон правил или договора, имеет право по своему выбору требовать от продавца или производителя: расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара на такой же товар или на аналогичный, из числа имеющихся в наличии у продавца (производителя), товар”, – уточнили в министерстве.

При этом продавец или производитель обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и удовлетворить его требования, добавили в Минздраве.

В министерстве также отметили, что факт ненадлежащего качества лекарств подтверждается следующими документами: