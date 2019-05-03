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Apple Watch начали поддерживать биткоины

Apple Watch начали поддерживать биткоины

Получать криптовалюту теперь можно и с помощью Apple Watch. Новое приложение для умных часов стало доступно благодаря разработчикам технологии Lighting Network и цифрового кошелька Bluewallet, сообщает CoinDesk. Загрузить же программу можно уже сейчас через магазин iTunes.

Как говорит один из разработчиков новой функции, инженер по интерфейсу Нуно Коэльо, пока что это приложение – только эксперимент, и насколько их проект будет актуальным, создателям пока неизвестно.

Хотя Apple Watch не столь популярны, как смартфоны, их продажи растут, а с ними – и вероятность того, что юзерам будет необходимо не только отслеживать звонки, проверять сообщения и состояние своего здоровья с помощью устройства, но и проводить криптовалютные транзакции, считают разработчики.

По материалам УБР
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