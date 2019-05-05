Аграриям компенсируют стоимость техники

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Покупая отечественную технику, украинские аграрии могут получить частичную компенсацию от государства. За 4 месяца сумма всех таких компенсаций составила 128 млн гривен.
Об этом сообщается в отчете Минагрополитики по программе компенсации стоимости техники отечественного производителя. Отчетный период охватывает месяцы от декабря 2018 до марта 2019 г.
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“За отчетный период программой воспользовалось 709 сельхозтоваропроизводителей, которыми приобретено 1202 единицы техники и оборудования”, – говорится в сообщении.
Перечень техники отечественных производителей, стоимость которой компенсируется, включает в себя более 11 000 наименований от 163 украинских заводов. Всего на программу компенсации до конца года выделено 681,79 млн гривен.
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