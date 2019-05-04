Госавиаслужба разрешила компании Коломойского летать из Одессы в Тель-Авив

Государственная авиационная служба одобрила заявки авиакомпании Windrose на выполнение рейсов из Одессы в Тель-Авив (Израиль).

Об этом говорится в соответствующем решении, опубликованном на сайте Госавиаслужбы.

Так, Windrose разрешено летать из Одессы в Тель-Авив на регулярной основе с частотой три раза в неделю и неограниченным сроком действия права на эту воздушную линию.

Госавиаслужба также согласовала авиакомпании “Эйр Таурус” возможность осуществлять авиаперевозки в Зимбабве (Хараре, Булавайо, Масвинго, Чиредзи, Карибы, Виктория Фолс, Хванг).

В то же время регулятор отказал ряду компаний в предоставлении права на эксплуатацию воздушных линий: авиакомпаниям SkyUp и “Atlasjet Украина” не разрешили эксплуатировать воздушную линию Киев – Тель-Авив с частотой два рейса в неделю.