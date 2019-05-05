Количество пользователей YouTube превысило два млрд в месяц

Видеохостинг YouTube отныне насчитывает 2 миллиарда уникальных пользователей в месяц. Об этом сообщила генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки на маркетинговом мероприятии Brandcast в Нью-Йорке, пишет Variety.

Это примерно на 5% больше, чем было показатель прошлого лета, составивший 1,9 миллиарда пользователей.

По данным компании, время, которое пользователи отводят для просмотра YouTube на экранах телевизоров, по состоянию на март 2019 года составляло более 250 миллионов часов в день.

При этом, согласно данным YouTube, большая часть общего времени просмотра (более 70%) приходится на мобильные устройства.

Также сообщается, что на всех своих платформах YouTube в среднем привлекает в США больше аудитории в возрасте 18-49 лет в неделю, чем все сети кабельного телевидения вместе взятые.