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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (21,854 млн и 24,446 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (30 и 36). Максимальный курс продажи доллара 26,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,63-26,63 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 66 активных заявок по доллару на сумму более 26,30 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,4600 – 5 000
26,4800 – 10 000
26,4800 – 28 000
26,4900 – 30 000
26,4900 – 20 000
26,5000 – 2 800
26,5000 – 600
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,5167 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,4552 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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