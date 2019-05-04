По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (21,854 млн и 24,446 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (30 и 36). Максимальный курс продажи доллара 26,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,63-26,63 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 66 активных заявок по доллару на сумму более 26,30 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,7000 – 2 22226,6000 – 10 00026,6000 – 2 30026,5500 – 5 00026,5000 – 3 00026,4900 – 5 00026,4700 – 23 00026,4700 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,4600 – 5 000

26,4800 – 10 000

26,4800 – 28 000

26,4900 – 30 000

26,4900 – 20 000

26,5000 – 2 800

26,5000 – 600





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,5167 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,4552 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.