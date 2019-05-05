Почему более 40 % населения Украины стремятся выглядеть богаче

На сегодня более 40% украинцев стремятся выглядеть богаче, несмотря на нехватку средств даже на элементарные товары первой необходимости. Такое желание визуально «улучшить» свое материальное положение для окружающих, согласно мнению психологов, берет свое начало еще со времен Советского Союза, когда все носили одинаковую одежду, ели одинаковую пищу и одинаково зарабатывали. Именно поэтому сегодняшняя финансовая грамотность украинцев находится на уровне, который очень сложно назвать высоким, ведь люди пытаются выгодней выделиться из толпы, одалживая для этого деньги у финансовых организаций под немалые проценты.

Потребительские кредиты: условия услуг займа

Согласно статистическим данным, именно потребительские кредиты в последние годы популярны и востребованы. Связано это с рядом факторов, главным из которых выступает факт снижения покупательной способности украинцев, несмотря на постоянный рост среднего показателя заработной платы по стране. Сегодня украинец не берет кредит на покупку авто либо жилья, а оформляет займ для приобретения бытовой техники либо продуктов. Многие жители страны оформляют мини кредит на карту (https://ultracash.ua/mini-kredityi-v-ukraine ) до получения получки, после отдают займ, а в конце месяца оформляют его снова.

Отметим, что рост услуг в виде быстрых и доступных займов породил и спрос на приемлемые по цене товары. При этом украинцы предпочитают покупать продукт любого характера в рассрочку без предоплаты, получая товар на руки сразу после оформления сделки. Более дорогой товар клиент предпочитает купить в более длительную рассрочку, снижая тем самым сумму выплаты в месяц.

Возврат кредитов или почему украинцы продолжают накапливать денежные долги

Несмотря на то, что украинцы берут кредиты, возможности для их возврата невелики. Более 50% кредитов, взятых населением страны, являются неработающими. Это цифра считается катастрофической, поскольку нормой для банковских систем является показатель только до 30%. Таким образом, вполне оправдано суждение о том, что банки сегодня далеко не полностью сформировали внутреннюю систему риск-менеджмента, а у заемщиков фактически полностью отсутствует понимание о необходимости возврата взятых кредитных средств.

И все же почему украинцы накапливают долги? Ответов может быть несколько. Первый заключается в падении покупательной способности граждан, высоком уровне инфляции, стремительном повышении цен и необходимости приобретать дорогостоящие товары из-за отсутствия отечественных аналогов. Второй, по мнению экономистов, совершенно несвязан с уровнем бедности либо богатства населения, а заключается в удобстве жизни в кредит, которым и пользуются граждане Украины.

Выгодные кредиты от Ультракеш

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Мини кредит на карту от Ультракеш может быть оформлен до 30 дней на сумму до 3000 грн. Для постоянных клиентов этот показатель возрастает до 10000 грн. Кредит оформляется полностью онлайн, что позволяет получить деньги на карту после подачи заявки в течение 20 минут без необходимости посещения офиса компании. Помимо этого: