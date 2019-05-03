0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 16 0

Чиновник Житомирского горсовета наладил механизм получения "откатов" во время тендеров

Чиновник Житомирского горсовета наладил механизм получения "откатов" во время тендеров

Служба безопасности Украины уличила в коррупционной деятельности начальника одного из управлений Житомирского горсовета.

Как рассказали в спецслужбе, чиновник наладил механизм получения взяток от предпринимателей.

По данным следствия, он вымогал “откаты” у победителей тендеров на проведение за бюджетные средства работ по ремонту объектов коммунальной собственности.

Сумма взятки в среднем составляла 10% с каждого соглашения.

Задержали чиновника прямо возле здания мэрии в центре Житомира после передачи ему представителем строительной фирмы очередного “отката”.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и отстранении от занимаемой должности.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.