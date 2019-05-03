Чиновник Житомирского горсовета наладил механизм получения "откатов" во время тендеров

Служба безопасности Украины уличила в коррупционной деятельности начальника одного из управлений Житомирского горсовета.

Как рассказали в спецслужбе, чиновник наладил механизм получения взяток от предпринимателей.

По данным следствия, он вымогал “откаты” у победителей тендеров на проведение за бюджетные средства работ по ремонту объектов коммунальной собственности.

Сумма взятки в среднем составляла 10% с каждого соглашения.

Задержали чиновника прямо возле здания мэрии в центре Житомира после передачи ему представителем строительной фирмы очередного “отката”.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и отстранении от занимаемой должности.