Чиновник Житомирского горсовета наладил механизм получения "откатов" во время тендеров

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Служба безопасности Украины уличила в коррупционной деятельности начальника одного из управлений Житомирского горсовета.
Как рассказали в спецслужбе, чиновник наладил механизм получения взяток от предпринимателей.
По данным следствия, он вымогал “откаты” у победителей тендеров на проведение за бюджетные средства работ по ремонту объектов коммунальной собственности.
Сумма взятки в среднем составляла 10% с каждого соглашения.
Задержали чиновника прямо возле здания мэрии в центре Житомира после передачи ему представителем строительной фирмы очередного “отката”.
Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет) и отстранении от занимаемой должности.
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