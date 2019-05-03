0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 40 0

Microsoft разрабатывает программное обеспечение для выборов

Microsoft разрабатывает программное обеспечение для выборов

Компания Microsoft разрабатывает программное обеспечение, которое позволит сделать процесс голосования на выборах безопасным, проверяемым и подвергаемым надежному аудиту.

Об этом заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на ежегодной конференции компании для разработчиков программного обеспечения, сообщает Associated Press.

По словам Наделлы, это в перспективе позволит “модернизировать всю избирательную инфраструктуру во всем мире”.

Чтобы обезопасить избирательный процесс от внешнего вмешательства, регистрация бюллетеней будет происходить в зашифрованном виде, пояснил он. По его словам, это позволит их “точно и независимо отслеживать после того, как они были представлены”.

Программное обеспечение (ПО) разрабатывается совместно с компанией Galois из Орегона, которая также работает над созданием прототипа защищенной системы голосования по контракту с DARPA – передовым исследовательским агентством Пентагона.

Microsoft называет новое ПО “ElectionGuard”.

“ElectionGuard позволит избирателям подтвердить, что их голоса точно записаны. Кроме того, уникальный кодированный трекер, который он производит, регистрирует зашифрованную версию голосования, которая сохраняет сам процесс голосования в тайне, обеспечивая при этом точный подсчет голосов”, – отмечается в сообщении.

Это позволяет проводить надежные поствыборные проверки и подсчеты голосов, сообщили в Microsoft.

Также новое ПО позволит сторонним наблюдателям, таким как группы по наблюдению за выборами, политические партии, журналисты и сами избиратели, проверять онлайн, правильно ли подсчитаны голоса.

Сообщается, что новое ПО появится в продаже летом текущего года.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.