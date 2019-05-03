Microsoft разрабатывает программное обеспечение для выборов

Компания Microsoft разрабатывает программное обеспечение, которое позволит сделать процесс голосования на выборах безопасным, проверяемым и подвергаемым надежному аудиту.

Об этом заявил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на ежегодной конференции компании для разработчиков программного обеспечения, сообщает Associated Press.

По словам Наделлы, это в перспективе позволит “модернизировать всю избирательную инфраструктуру во всем мире”.

Чтобы обезопасить избирательный процесс от внешнего вмешательства, регистрация бюллетеней будет происходить в зашифрованном виде, пояснил он. По его словам, это позволит их “точно и независимо отслеживать после того, как они были представлены”.

Программное обеспечение (ПО) разрабатывается совместно с компанией Galois из Орегона, которая также работает над созданием прототипа защищенной системы голосования по контракту с DARPA – передовым исследовательским агентством Пентагона.

Microsoft называет новое ПО “ElectionGuard”.

“ElectionGuard позволит избирателям подтвердить, что их голоса точно записаны. Кроме того, уникальный кодированный трекер, который он производит, регистрирует зашифрованную версию голосования, которая сохраняет сам процесс голосования в тайне, обеспечивая при этом точный подсчет голосов”, – отмечается в сообщении.

Это позволяет проводить надежные поствыборные проверки и подсчеты голосов, сообщили в Microsoft.

Также новое ПО позволит сторонним наблюдателям, таким как группы по наблюдению за выборами, политические партии, журналисты и сами избиратели, проверять онлайн, правильно ли подсчитаны голоса.

Сообщается, что новое ПО появится в продаже летом текущего года.