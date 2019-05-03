В Украине запустили Telegram-бота для ФЛП, который платит налоги и сдает отчеты

Компании «Юскутум» и «ЛІГА:Закон» запустили чат-бота ReporTax для ФЛП. По словам разработчиков, бот умеет рассчитывать и уплачивать налоги, а также подавать отчеты в госорганы. Предприниматели могут пропустить крайние сроки подачи отчетности или налоговых платежей, что приводит к штрафам – а бот умеет напоминать даты и объяснять проблемные вопросы с налогами, сообщают его создатели.

Сервис стоит 75 грн в месяц, оплату снимают в момент уплаты налогов раз в месяц.

ReporTax работает в тестовом режиме в Telegram, скоро запустят и его версию в Facebook Messenger. Сейчас он работает только для третьей группы ФЛП без оформленных сотрудников (в Украине сейчас зарегистрировано порядка 1,85 млн предпринимателей-физлиц, и из них большинство работает именно на этой группе.

Чтобы вести бухгалтерию с помощью бота, нужно пройти процедуру регистрации, передать ему данные вроде электронной почты и налогового номера, и загрузить электронную подпись. Дальше бухгалтерская работа будет проводиться автоматически: бот будет задавать вопросы и на основе полученных данных совершать платежи и оформлять документы. Сейчас он умеет рассчитывать и уплачивать единый налог (для третьей группы − 5% поступлений), единый социальный взнос, подавать отчеты в налоговую и пенсионный фонд.