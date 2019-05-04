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Маркарова: Сократить госдолг до 49% от ВВП к концу 2020 года

Маркарова: Сократить госдолг до 49% от ВВП к концу 2020 года

В правительстве Украины собираются добиться сокращения государственного долга до 49% от ВВП к концу 2020 года – говорится в заявлении на сайте Минфина.

“Мы уверенно идем к целям, заложенным в среднесрочной Cтратегии управления долгом, и к концу 2020 года рассчитываем достичь отметки 49%. Это один из показательных результатов ответственной бюджетной политики и успешных структурных реформ”, – отметила Маркарова.

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Также министр финансов планирует “поделиться уникальным опытом Украины в стабилизации экономики и переходе к устойчивому росту, несмотря на кризис 2014 года и военную агрессию” на конференции G-20, которая проходит в Париже.

Это мероприятие объединит более 60 мировых финансовых лидеров: министров финансов, председателей центральных банков, руководителей международных финансовых учреждений и частных институтов. Будут обсуждаться возможности содействия в экономическому развитию и достижению целей устойчивого развития путем финансирования приоритетов без чрезмерной долговой нагрузки.

По материалам Finance.UA
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