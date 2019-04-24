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Аналитики прогнозируют незначительный рост курса доллара к гривне

Аналитики прогнозируют незначительный рост курса доллара к гривне

В Украине на текущей неделе ожидается незначительный рост доллара к гривне, наличный доллар в банках может торговаться около 26,5 – 26,7 грн.

Об этом говорится в пресс-релизе Альпари.

“На этой неделе мы ожидаем незначительного роста доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,5/26,7 грн”, – говорится в сообщении.

На прошлой неделе курс доллара к гривне на различных сегментах валютного рынка изменился разнонаправленно. С прошлого понедельника по среду торгов на межбанковском рынке не было, поэтому за базу сравнения берутся курсы, установленные накануне праздников.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,62 грн до 26,48 грн (-0,5%). Несмотря на большое количество выходных, праздников и переносов, курс доллара сохраняет свою стабильность к гривне. Предприятия-импортеры, банки и спекулянты уменьшили свою активность, а население, наоборот, переводит валюту в гривну, чтобы тратить ее в праздничные дни. Низкая активность сохранится и в ближайшую неделю, а динамика доллара останется достаточно скромной.

По материалам УКРИНФОРМ
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