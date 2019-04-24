Аналитики прогнозируют незначительный рост курса доллара к гривне

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Украине на текущей неделе ожидается незначительный рост доллара к гривне, наличный доллар в банках может торговаться около 26,5 – 26,7 грн.
Об этом говорится в пресс-релизе Альпари.
“На этой неделе мы ожидаем незначительного роста доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,5/26,7 грн”, – говорится в сообщении.
На прошлой неделе курс доллара к гривне на различных сегментах валютного рынка изменился разнонаправленно. С прошлого понедельника по среду торгов на межбанковском рынке не было, поэтому за базу сравнения берутся курсы, установленные накануне праздников.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,62 грн до 26,48 грн (-0,5%). Несмотря на большое количество выходных, праздников и переносов, курс доллара сохраняет свою стабильность к гривне. Предприятия-импортеры, банки и спекулянты уменьшили свою активность, а население, наоборот, переводит валюту в гривну, чтобы тратить ее в праздничные дни. Низкая активность сохранится и в ближайшую неделю, а динамика доллара останется достаточно скромной.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Убытки Укрзализныци выросли в 6,5 раз17 ч. назад - 19
Украинцы круглый год будут платить абонплату14 ч. назад - 13
Госшахты получили 2,7 млрд грн убытка за год13 ч. назад - 6
ЗАЗ выставил на продажу свое имущество12 ч. назад - 5
Иностранцы с начала года инвестировали в Украину почти $1 миллиард7 ч. назад - 3
Разработана 3D-печать металламиВчера, 10:10
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)Позавчера, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена03.05.2019, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5