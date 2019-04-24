Киев потратит 320 миллионов, чтобы отказаться от кассиров в метро

Решение киевских властей полностью перейти на электронные способы оплаты проезда в наземном коммунальном транспорте и метро дорого обойдется городской казне.

18 апреля коммунальное предприятие «ГИОЦ» объявило тендер на изготовление 1 380 терминалов самообслуживания, а 3 мая начало искать подрядчиков для их монтажа. Общая сумма работ превышает 320 млн грн.

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Львиная доля затрат, разумеется, пойдет на изготовление устройств.

Компания заказывает 4 различных типа терминалов:

Исключительно для пополнения смарт-карт с оплатой банковскими картами – 200 ед.

Для пополнения карточек и продажи разовых талонов с оплатой банкнотами и монетами и выдачей сдачи монетами – 330 ед..

Для продажи самих карточек, а также их пополнения с наличной оплатой – 90 ед..

Универсальные устройства для продажи карт, а также их пополнения наличными и банковскими картами – 760 ед..

Производство этих терминалов обойдется в сумму до 310 млн грн. Примечательно, что кроме ряда технических требований, описывающих функциональность терминалов, коммунальщики не забыли упомянуть и о сугубо программных и даже транзакционных аспектах. Кроме физического изготовления аппаратов, подрядчик должен будет позаботиться о разработке специального ПО.

Кроме того, он же, похоже, возьмется и за обработку платежей. В тендерной документации заказчик требует, чтобы решение обслуживалось финансовой компанией с действующей лицензией Нацбанка на перевод средств без открытия счета.

Часть из этих терминалов (600 штук) будет установлена на комплексах остановок наземного транспорта. На это из городской казны коммунальное предприятие готово выделить 10,9 млн грн.