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НАБУ завершило расследование хищения 93 млн грн "Укрзализныци"

НАБУ завершило расследование хищения 93 млн грн "Укрзализныци"

Детективы НАБУ завершили расследование фактов завладения 93,28 млн грн ПАО “Укрзализныця”.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015 – марта 2017 организовали закупку ПАО “Укрзализныця” стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами филиала “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця” в сумме около 93,28 млн гривен.

НАБУ сообщает, что восьми подозреваемым открыты материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд. Речь идет о председателе правления – генеральном директоре производителя стрелочной продукции; первом заместителе генерального директора производителя стрелочной продукции; основателе – директоре фиктивной компании-победителя торгов; директоре компании-посредника; трех сотрудниках Филиала “Центр обеспечения производства ПАО “Украинская железная дорога” экс-первом заместителе руководителя филиала “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця”.

Справка Finance.ua:

  • Соломенский районный суд Киева избрал меры пресечения трем лицам, задержанным по подозрению в завладении 93,2 млн гривен филиала “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця”.
  • Следственными судьями в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, еще одному лицу избран залог в размере 1,921 млн гривен.
По материалам РБК-Украина
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