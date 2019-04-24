НАБУ завершило расследование хищения 93 млн грн "Укрзализныци"

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Детективы НАБУ завершили расследование фактов завладения 93,28 млн грн ПАО “Укрзализныця”.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015 – марта 2017 организовали закупку ПАО “Укрзализныця” стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами филиала “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця” в сумме около 93,28 млн гривен.
НАБУ сообщает, что восьми подозреваемым открыты материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд. Речь идет о председателе правления – генеральном директоре производителя стрелочной продукции; первом заместителе генерального директора производителя стрелочной продукции; основателе – директоре фиктивной компании-победителя торгов; директоре компании-посредника; трех сотрудниках Филиала “Центр обеспечения производства ПАО “Украинская железная дорога” экс-первом заместителе руководителя филиала “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця”.
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