За прошлый год в Украине произвели более 10 млн тонн молока. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Государственной статистической службе Украины.

Так, производство молока в Украине, по предварительным данным, в 2018 году составил 10064,0 тысячи тонн.

По информации Госстата, окончательные данные по производству молока в Украине за 2018 будут обнародованы в сборнике “Животноводство Украины” 17 мая 2019 года.

Добавим, что в январе-марте 2019 производство молока составило 1903800 тонн.

Напомним, эксперт спрогнозировал несущественное повышение цен на молочные продукты в Украине.