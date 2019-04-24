Харьковский метрополитен собирается отремонтировать вагоны за 630 млн гривен

Коммунальное предприятие “Харьковский метрополитен” объявил тендер на установку оборудования, техническое переоснащение и ремонтные работы подвижного состава с ожидаемой стоимостью 630 млн гривен.

Об этом указано в данных системы публичных закупок ProZorro.

В парке Харьковского метро находится 328 вагонов с 1962 по 2015 год выпуска, в том числе вагон-измеритель путей и вагон для маневровых передвижений.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 4 июня, аукцион планируется проводить 10 июля. Срок поставки – до 31 октября 2021 года.

Напомним, в конце 2018 года в Харькове анонсировали повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

После этого общественная организация “Харьковский антикоррупционный центр” (ХАЦ) и депутат горсовета, адвокат Игорь Черняка подали иск в суд с целью вернуть старые цены на проезд. В итоге суд постановил вернуть старый тариф за проезд в Харькове.