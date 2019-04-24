В НБУ сообщили, как повышение тарифов повлияло на субсидии

В январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, однако сдерживало этот процесс повышение тарифов на отопление и горячую воду.

Об этом говорится в апрельском инфляционном отчете Национального банка Украины.

“Меньшими, чем в 2018 году, были расходы на предоставление льгот и субсидий населению на оплату услуг ЖКХ. Это связано со снижением количества субсидиантов, а также благоприятными погодными условиями”, – говорится в отчете.

По оценке НБУ, в I квартале 2019 года доходы населения продолжали расти высокими темпами. В то же время их рост замедлился как за счет заработных плат, так и субсидий на оплату услуг ЖКХ.

“Бюджетные расходы на субсидии на оплату услуг ЖКХ сократились на 33,6% г/г. С одной стороны, продолжалось сокращение количества субсидиантов (на 41,6% г/г), с другой – падение объемов субсидий сдерживалось повышением тарифов на отопление и горячую воду”, – заявили в НБУ.

Добавим, по данным Госстатистики, в январе-марте 2019 года за субсидиями на оплату коммуналки обратилось 640,5 тыс. домохозяйств, что на 2,0% больше, чем в январе-марте 2018 года. В январе-марте 2019 года назначены субсидии 747,6 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года, количество таких домохозяйств увеличилось на 31,2%.