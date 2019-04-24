В НБУ сообщили, как повышение тарифов повлияло на субсидии

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В январе-марте 2019 года сократились бюджетные расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, однако сдерживало этот процесс повышение тарифов на отопление и горячую воду.
Об этом говорится в апрельском инфляционном отчете Национального банка Украины.
“Меньшими, чем в 2018 году, были расходы на предоставление льгот и субсидий населению на оплату услуг ЖКХ. Это связано со снижением количества субсидиантов, а также благоприятными погодными условиями”, – говорится в отчете.
По оценке НБУ, в I квартале 2019 года доходы населения продолжали расти высокими темпами. В то же время их рост замедлился как за счет заработных плат, так и субсидий на оплату услуг ЖКХ.
“Бюджетные расходы на субсидии на оплату услуг ЖКХ сократились на 33,6% г/г. С одной стороны, продолжалось сокращение количества субсидиантов (на 41,6% г/г), с другой – падение объемов субсидий сдерживалось повышением тарифов на отопление и горячую воду”, – заявили в НБУ.
Добавим, по данным Госстатистики, в январе-марте 2019 года за субсидиями на оплату коммуналки обратилось 640,5 тыс. домохозяйств, что на 2,0% больше, чем в январе-марте 2018 года. В январе-марте 2019 года назначены субсидии 747,6 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года, количество таких домохозяйств увеличилось на 31,2%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Убытки Укрзализныци выросли в 6,5 раз17 ч. назад - 19
Украинцы круглый год будут платить абонплату14 ч. назад - 12
Госшахты получили 2,7 млрд грн убытка за год13 ч. назад - 6
ЗАЗ выставил на продажу свое имущество12 ч. назад - 5
Иностранцы с начала года инвестировали в Украину почти $1 миллиард7 ч. назад - 3
Разработана 3D-печать металламиВчера, 10:10
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)Позавчера, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена03.05.2019, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5