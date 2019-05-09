В апреле в Украине было добыто почти 2,5 миллиона тонн угля

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В апреле 2019 шахтеры в Украине добыли 2466000 тонн угля, что на 2% меньше плановых показателей.
Об этом 6 мая сообщили в профсоюзе работников угольной промышленности Украины со ссылкой на Министерство энергетики и угольной промышленности.
«В апреле 2019 угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 2466500 тонн угля. План выполнен на 98%», – сообщили в профсоюзе.
Также отметили, что в том числе шахтами, подчиненными Минэнергоугля, добыто 313 600 тонн угля, или 98% к плану. «Минус» в план – 6384 тонны угля.
В Донецкой области предприятия угольной промышленности всех форм собственности в апреле добыли 780 379 тонн угля. Государственными шахтами Донецкого региона была добыта 157 351 тонна угля. При этом уровень добычи угля на государственных шахтах области по сравнению с плановым заданием был увеличен на 5351 тонну.
Добыча угольных предприятий Луганщины всех форм собственности в апреле текущего года составила 34 460 тонн. На предприятиях Минэнергоугля Луганской области поднято на-гора 34 460 тонн угля. На государственных шахтах плановое задание недовыполнено на 9340 тонн.
Угольным объединением Днепропетровской области ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» в апреле 2019 добыто 1488049 тонн угля. «Минус» к плановому заданию составил 40351 тонну.
Во Львовской области коллектив ГП «Львовуголь» добыл 102 374 тонны угля, перевыполнив плановое задание на 13374 тонны топлива.
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