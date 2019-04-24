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Нацкомиссия урегулировала механизм расчетов между мобильными операторами

Нацкомиссия урегулировала механизм расчетов между мобильными операторами

НКРСИ урегулировала механизм взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций за звонки на перенесенные абонентские номера.

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

“С целью урегулирования отдельных вопросов межоператорских взаиморасчетов, связанных с внедрением услуги по переносу абонентских номеров, НКРСИ принято решение о т02.04.2019 №160 «О внесении изменений в некоторые решения Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины». Указанное решение зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 25 апреля 2019 г. за номером 436/33407 и вступит в силу после опубликования в Официальном вестнике Украины”, – говорится в сообщении.

Как известно, в соответствии с полномочиями, определенными Законом Украины «О телекоммуникациях», НКРСИ осуществляет регулирование взаимодействия операторов телекоммуникаций при взаимодействии телекоммуникационных сетей, в том числе по услугам пропуска трафика и установлению порядка взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций.

С 1 мая 2019 г. в Украине стартовала новая телекоммуникационная услуга с возможностью изменения мобильного оператора с сохранением номера.

Подробная информация для потребителей по вопросам порядка и условий получения услуги размещена на веб-сайте НКРС в разделе «Потребителям услуг» → подразделе «Услуга по переносу абонентского номера (УПН)».

По материалам УКРИНФОРМ
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