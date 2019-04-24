Нацкомиссия урегулировала механизм расчетов между мобильными операторами

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НКРСИ урегулировала механизм взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций за звонки на перенесенные абонентские номера.
Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).
“С целью урегулирования отдельных вопросов межоператорских взаиморасчетов, связанных с внедрением услуги по переносу абонентских номеров, НКРСИ принято решение о т02.04.2019 №160 «О внесении изменений в некоторые решения Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины». Указанное решение зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 25 апреля 2019 г. за номером 436/33407 и вступит в силу после опубликования в Официальном вестнике Украины”, – говорится в сообщении.
Как известно, в соответствии с полномочиями, определенными Законом Украины «О телекоммуникациях», НКРСИ осуществляет регулирование взаимодействия операторов телекоммуникаций при взаимодействии телекоммуникационных сетей, в том числе по услугам пропуска трафика и установлению порядка взаиморасчетов между операторами телекоммуникаций.
С 1 мая 2019 г. в Украине стартовала новая телекоммуникационная услуга с возможностью изменения мобильного оператора с сохранением номера.
Подробная информация для потребителей по вопросам порядка и условий получения услуги размещена на веб-сайте НКРС в разделе «Потребителям услуг» → подразделе «Услуга по переносу абонентского номера (УПН)».
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