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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (19,462 млн и 31,811 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 25). Максимальный курс продажи доллара 26,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,62-26,63 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 76 активная заявка по доллару на сумму более 51,273 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,6000 – 1 000
26,6100 – 9 000
26,6200 – 10 000
26,6200 – 10 000
26,6200 – 30 000
26,6200 – 10 000
26,6200 – 21 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6498 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5851 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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