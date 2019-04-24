По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (19,462 млн и 31,811 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 25). Максимальный курс продажи доллара 26,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,62-26,63 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 76 активная заявка по доллару на сумму более 51,273 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,7000 – 2 22226,6300 – 22 00026,6300 – 30 00026,6000 – 20 00026,6000 – 5 00026,6000 – 111 11126,6000 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,6000 – 1 000

26,6100 – 9 000

26,6200 – 10 000

26,6200 – 10 000

26,6200 – 30 000

26,6200 – 10 000

26,6200 – 21 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6498 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5851 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.