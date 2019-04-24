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Порошенко задекларировал 325 млн грн дохода с начала года

Порошенко задекларировал 325 млн грн дохода с начала года

Президент Петр Порошенко с начала года задекларировал 325 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций.

Так, он задекларировал доход в 210,1 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал, 104,1 млн гривен возврата Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа и 4,6 млн гривен инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.

Еще 4,3 млн гривен составил его процентный доход от вкладов в Международном инвестиционном банке, а 1,8 млн гривен – возмещение морального вреда от британской телерадиокомпании ВВС.

По материалам Корреспондент.net
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