Апелляционный суд отказался снимать арест с активов Коломойского

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Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку в удовлетворении жалобы о снятии ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским.
Об этом свидетельствуют данные судебного реестра.
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Суд сохранил арест активов, которые были переданы “приватовцами” в ипотеку/залог для НБУ в качестве обеспечения долгов ПриватБанка по рефинансированию.
Под арест попали почти 1,3 тыс. единиц железнодорожного подвижного состава, зерновой терминал “Бориваж”, завод “Биола”, офисное здание в г. Киеве, которое арендует телеканал “1+1”, самолет Boeing 767-300, ангар для обслуживания самолетов, 34 земельных участка в Одесской области, а также многочисленная недвижимость.
В ходе судебного процесса НБУ настаивал, что февральский арест “приватовских” активов подлежит отмене, учитывая, что Печерский райсуд г. Киева в 2017 году уже налагал арест на то же имущество.
Кроме этого, повторный арест активов Коломойского “делает невозможным осуществление удовлетворения его требований за счет предмета ипотеки (залога), в том числе путем реализации внесудебного способа обращения взыскания”.
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