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НБУ подвел итоги 1 этапа ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины"

НБУ подвел итоги 1 этапа ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины"

Национальный банк Украины подвел итоги первого этапа ежегодного конкурса “Лучшая монета года Украины” (далее – конкурс) за 2018 год.

Об этом говорится на сайте регулятора.
 
Так, больше всего голосов получили:

“Лучшая монета года”:

  • “100-летие выпуска первых почтовых марок Украины” (нейзильбер, номинал 5 гривен) – авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульптор – Владимир Демьяненко (9,96% от общего количества голосов)
  • набор “К 100-летию Национальной академии наук Украины”: “Эра мира”, “Эра перемен”, “Эра технологий”, “Человек, время, пространство” (серебро, номинал 5 гривен (каждой монеты) – авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульптор монет “Эра мира” и “Эра перемен” – Анатолий Демьяненко, скульптор монеты “Эра технологий” – Владимир Демьяненко, скульптор монеты “Человек, время, пространство” – Владимир Демьяненко; программное моделирование – Виталий Андриянов (9,34%);
  • “Копание картофеля” (серебро, номинал 10 гривен) – авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульпторы Владимир Демьяненко, Анатолий Демьяненко. (9,28%);

“Лучшее раскрытие темы”:

  • набор “К 100-летию Национальной академии наук Украины”: “Эра мира”, “Эра перемен”, “Эра технологий”, “Человек, время, пространство” (серебро, номинал 5 гривен (каждой монеты) – авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульптор монет “Эра мира” и “Эра перемен” – Анатолий Демьяненко, скульптор монеты “Эра технологий” – Владимир Демьяненко, скульптор монеты “Человек, время, пространство” – Владимир Демьяненко; программное моделирование – Виталий Андриянов (10,78% от общего количества голосов)
  • “Любомир Гузар” (серебро, номинал 5 гривен) – авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульпторы Анатолий Демьяненко, Владимир Атаманчук (7,72%);
  • “К новогодним праздникам” (нейзильбер, номинал 5 гривен) – автор эскизов – Любовь Андрощук; скульптор – Владимир Демьяненко; программное моделирование – Виталий Андриянов (7,49%).

Справка Finance.ua

  • Первый этап конкурса проходил с 1 февраля по 1 апреля 2019 года.
По материалам Finance.UA
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