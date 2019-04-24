НБУ подвел итоги 1 этапа ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины"

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Национальный банк Украины подвел итоги первого этапа ежегодного конкурса “Лучшая монета года Украины” (далее – конкурс) за 2018 год.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Так, больше всего голосов получили:
“Лучшая монета года”:
“Лучшее раскрытие темы”:
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