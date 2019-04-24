Задолженность по зарплате в частном секторе превысила 2 миллиарда гривен

Общая задолженность по выплате заработной платы на предприятиях государственной формы собственности составляет около 5 миллионов гривен, а вот долги по выплате в частном секторе превысили 2 миллиарда гривен.

Об этом в комментарии УНН рассказал председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега.

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“Сегодня это (задолженность по зарплате на предприятиях бюджетной сферы – ред.) около 5 миллионов гривен, в нескольких областях, в Черкасской и Закарпатской, в сферах образования и медицины. В прошлом году остро стоял вопрос выплат в медицинской сфере в Ивано-Франковской области в горных районах. Там в доходило до забастовок, пикетов и перекрытия дорог. Мы пытаемся повлиять на ситуацию, общаясь с руководством предприятий, где возникает эта задолженность. Но в бюджетной сфере, понятно, что больше чем прийти поговорить (с руководством – ред.), провести инспекционную беседу и, возможно, еще привлечь к ответственности руководителя, мы повлиять не можем, поскольку финансирование идет из государственного бюджета”, – рассказал Чернега.

По словам главы Гоструда, по состоянию на сегодня в Украине уже более 2 миллиардов задолженности по выплате заработной платы в частном секторе, из них 700 миллионов – это задолженность, которая тянется на протяжении 10-15 лет предприятиями должниками-банкротами.

“Сейчас, к сожалению, рост долгов продолжается на частных предприятиях из-за отсутствия определенного рода заказов, отсутствия оборотных средств. Есть неприятные случаи, когда владелец или директор предприятия решает для себя эти вопросы: средства поставить на счет, орудовать ими, наращивать проценты, а людям долги не платить. Тогда мы очень жестоко принимаем меры, результаты проверок подаем в правоохранительные органы и те открывают на них уголовные дела. Были случаи, когда именно за долги (по заработной плате – ред.) отправляли за решетку”, – рассказал рассказал он.

Чтобы избежать таких радикальных мер, как заключение из-за задолженности по выплате зарплаты, в Гоструда прибегают к превентивным мерам: разъяснение, проведение круглых столов и информирование бизнеса, в том числе и частного, о том, что такая задолженность может повлечь за собой определенную ответственность, а нарушение выплаты заработной платы влечет за собой штраф 10 минимальных заработных плат – это более 40 тысяч гривен за одного работника.