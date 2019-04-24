На Львовщине разоблачили конвертцентр, через который ежемесячно проходило 500 миллионов

Следователи Государственного бюро расследований совместно с НАБУ и Управлением внутренней безопасности СБУ ликвидировали на Львовщине конвертационный центр, который действовал в течение 2018-2019 годов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

“Раскрыта противоправная схема вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах. По предварительным данным, месячный теневой оборот центра превышал 500 млн грн.

Проведен ряд обысков по месту работы отдельных должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для аккумулирования наличных.

Следователи теруправления ГБР проводят комплекс действий с целью установить должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, причастных к этой противоправной схеме, а также других лиц, имевших отношение к конвертационному центру.