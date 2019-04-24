Лицензии на 5G в Украине будут выставлены на продажу в 2020 году - Омелян

Национальная комиссия регулирования связи и информатизации в 2020 году выставит на торги лицензии на частоты 5G.

Об этом во время встречи с журналистами заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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“Сегодня у нас была встреча с регулятором. Они тоже видят большую перспективу этой технологии (5G). Мы надеемся, и это их позиция, Украина в следующем году сможет выставить на продажу первые лицензии на 5G. Такой план регулятора, и мы его горячо поддерживаем”, – рассказал Омелян.

Напомним, 18 апреля 2019 года на брифинге Омелян объявил о запуске в Украине пилотного проекта “Интернет вещей на дорогах на базе технологии связи пятого поколения 5G”. Проект реализуют Nokia, Vodafone Украина при поддержке Министерства инфраструктуры.

В рамках проекта на отдельном участке дороги (двадцать первый километр Днепровского шоссе) в течение двух месяцев участники проекта будут тестировать технологию интернета вещей на дороге и собирать статистические данные с помощью сети LTE, а уже со второго полугодия 2019 года – с помощью связи пятого поколения 5G.