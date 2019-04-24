Ограничение на котлы и бойлеры: украинцам разъяснили суть нововведений

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Новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах, которая вступила в силу 1 мая, усложнила украинцам переход на автономное отопление и горячее водоснабжение. Однако установить в квартире обычный бойлер по-прежнему никто не мешает.
Об этом рассказал директор аналитико-исследовательского центра “Институт города” Александр Сергиенко.
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Эксперт разъяснил, в чем суть нововведений, и в каких случаях жильцы все-таки могут отказаться от централизованного теплоснабжения.
“Надо четко расставить точки над “i”. Если вы хотите установить бойлер исключительно для получения горячей воды, никто вам этого не запрещает. И проконтролировать это практически невозможно. У людей есть полное моральное право это делать”, – подчеркнул Сергиенко, напомнив о масштабных отключениях горячей воды в Киеве в прошлом году.
“Вы ставите счетчик на горячую трубу, который будет вам показывать “ноли”, а сами пользоваться горячей водой из вашего функционального бойлера”, – отметил он.
А вот отказаться от централизованного отопления, по его словам, уже сложнее. Установить автономную котельную можно только в том случае, если такое решение примет большинство жителей. И придется собрать множество документов.
“Если вы создадите ОСМД или проведете собрание и решите, что установите себе котельную или что-то подобное, то все равно нужно будет походить по инстанциям, получить необходимые разрешения и установить эту котельную. Тогда вам официально обрежут централизованное теплоснабжение”, – пояснил Сергиенко.
В то же время он предупредил украинцев о подводных камнях такого решения.
“Со временем такие крышные котельные изнашиваются и требуют капитального ремонта или замены. И все это ложится на плечи жильцов. Никто за них этого делать не будет. Они должны это финансировать”, – рассказал эксперт.
Сергиенко еще раз обратил внимание на то, что в индивидуальном порядке отказаться от централизованного отопления невозможно. Можно только всем домом перейти на другую форму отопления.
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