У Зеленского объяснили, что повлияет на сохранение транзита газа через Украину

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Транзит газа через Украину растет, однако вопрос его сохранения во многом зависит от позиции США по строительству российского газопровода “Северный поток – 2”.
Об этом заявил в Брюсселе советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк.
“Мы понимаем, что существует большой риск потери транзита [газа РФ через территорию Украины]. Рано сейчас говорить, сейчас надо больше делать, чем мне озвучивать какую-то позицию. Это непростой вопрос. Многое зависит и от позиции американской стороны относительно “Северного потока – 2”. Это такой довольно комплексный вопрос, на который нам нужно обязательно найти ответ”, – сказал Данилюк.
Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го.
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