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У Зеленского объяснили, что повлияет на сохранение транзита газа через Украину

У Зеленского объяснили, что повлияет на сохранение транзита газа через Украину

Транзит газа через Украину растет, однако вопрос его сохранения во многом зависит от позиции США по строительству российского газопровода “Северный поток – 2”.

Об этом заявил в Брюсселе советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк.

“Мы понимаем, что существует большой риск потери транзита [газа РФ через территорию Украины]. Рано сейчас говорить, сейчас надо больше делать, чем мне озвучивать какую-то позицию. Это непростой вопрос. Многое зависит и от позиции американской стороны относительно “Северного потока – 2”. Это такой довольно комплексный вопрос, на который нам нужно обязательно найти ответ”, – сказал Данилюк.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го.

По материалам Сегодня
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