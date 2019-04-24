Aston Martin выпустил лимитированную серию Vantage (фото)

Aston Martin представил лимитированную серию купе Vantage AMR с механической коробкой передач.

Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Новинку оснастили семиступенчатой механической коробкой, разработанной итальянской фирмой Graziano. Также можно подключить или отключить функцию автоматической перегазовки AMSHIFT.

Купе получило 4,0-литровый битурбомотор V8 мощностью 510 лошадиных сил, и сниженным крутящим моментом до 625 Нм. У базовой версии купе она составляет 685 Нм. Также Vantage AMR на 31 килограмм легче исходника.

Авто разгоняется до 100 километров в час за четыре секунды ровно. Максимальная скорость машины – 314 километров в час. В базовой комплектации новинки есть адаптивная подвеска с технологией Skyhook, электронная блокировка дифференциала и углерод-керамические тормоза.

Планируется выпустить всего 200 экземпляров Aston Martin Vantage AMR. Сообщается, что начальная цена купе составляет 149 995 фунтов стерлингов (примерно 5 миллионов 250 тысяч гривен).



Фото:media.astonmartin.com



Фото:media.astonmartin.com