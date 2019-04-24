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Коломойский - Зеленскому: С крупным бизнесом не общаются как с колхозом

Коломойский - Зеленскому: С крупным бизнесом не общаются как с колхозом

Близкий к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому украинский олигарх Игорь Коломойский раскритиковал его идею провести встречу с представителями крупного, среднего и малого бизнеса.

Об этом он сказал в интервью “Bihus.info”.

“Собирать всех вместе – это утопия. То есть, если ты хочешь с кем-то общаться, общайся один на один. С большим бизнесом не общаются как с колхозом. Это не колхозное собрание. У каждого деньги любят тишину, и никто не будет рассказывать свои секреты и выворачивать душу настежь”, – сказал олигарх.

Накануне победитель президентских выборов Владимир Зеленский пригласил представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу “в ближайшее время”.

“При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей”, – говорилось в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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