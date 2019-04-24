Данилюк рассказал о приоритетах избранного президента во внешней политике

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Первые инициативы избранного президента Владимира Зеленского во внешней политике, в частности, планирование визитов и приглашение мировых лидеров в Украине, будут определены сразу после того, как станет известна дата инаугурации.
Об этом заявил советник избранного президента Украины Александр Данилюк в пятницу во время встречи с представителями СМИ в ходе поездки в Брюссель.
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“Приглашение (на инаугурацию) уже были неформально сделаны, когда многие лидеры приветствовали президента с успехом на выборах. Здесь есть организационный вопрос, потому что мы на данный момент еще не знаем дату инаугурации. Это является решением Верховной Рады, и, как мы понимаем, оно является не техническим, а политическим. Когда будет понятна дата, мы будем определяться и с форматом инаугурации, кто приедет, и каковы будут наши первые визиты. Потому что не только мы выбираем (повестка дня), но уже есть график событий за рубежом, в которых президент должен принимать участие”, – отметил Данилюк.
По его словам, одним из ключевых приоритетов будет восстановление и повышение эффективности работы Нормандского формата. При этом для команды Зеленского важно не столько провести эту встречу в ближайшее время, сколько наполнить ее содержанием, сказал Данилюк.
“Избиратели от нас ждут, чтобы мы находили какие-то решения для (прекращение – ред.) войны на востоке нашей страны”, – отметил он.
По словам Данилюка, Зеленский намерен принять участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая должна состояться в июле в Торонто. Данилюк также не исключил, что представители команды избранного президента Украины примут участие в мероприятиях по празднованию 10-й годовщины “Восточного партнерства”, которые пройдут в Брюсселе уже через неделю.
“Как мы ожидаем, июнь также будет очень насыщенным (внешнеполитическими событиями)”, – сказал Данилюк.
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