По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (12,339 млн и 14,342 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (25 и 19). Максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,67-26,68 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 41 активная заявка по доллару на сумму более 27,681 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,7500 – 2 22226,7000 – 10 00026,6700 – 30 00026,6500 – 3 50026,6500 – 30 00026,6500 – 23 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,6400 – 5 000

26,6500 – 9 000

26,6500 – 10 000

26,6700 – 10 000

26,6700 – 30 000

26,6700 – 13 000

26,6700 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6413 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,7221 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.