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В Одессе появились зарядные станции для электрокаров на 15 парковках

В Одессе появились зарядные станции для электрокаров на 15 парковках

В Одессе установили зарядные станции для электромобилей на 15 парковочных площадках города. Разработку схем размещения площадок для парковки и зарядки электромобилей КП “Одестранспарксервис” начало в 2018 году.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

В настоящее время площадки для парковки оборудованы колонками для зарядки электротранспорта по таким адресам:

  • ул. Ак. Королева, 80,
  • просп. Небесной Сотни, 30а;
  • ул. Космонавта Комарова, 2;
  • просп. Ак. Глушко, 22/24;
  • ул. Ак. Филатова, 21;
  • ул. Ак. Филатова, 60/1;
  • Фонтанская дорога, 27;
  • ул. Жуковского, 38;
  • ул. Сегедская, 17;
  • ул. Ришельевская, 11;
  • ул. Бунина, 18;
  • ул. Пантелеймоновская, 88/1;
  • просп. Шевченко, 19;
  • ул. В. Высоцкого, 2а
  • ул. С. Палия, 120;
  • ул. Крымская, 70/1.

В ближайшее время планируется размещение и оборудование зарядных станций на площадках для парковки по трем улицам:

  • ул. Комитетской;
  • ул. Колонтаевской;
  • ул. Пастера.

Планируется, что зарядки будут способствовать развитию в Одессе экологического транспорта, который снижает уровень загрязнения воздуха.

По материалам Finance.UA
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