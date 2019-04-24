В Одессе появились зарядные станции для электрокаров на 15 парковках

В Одессе установили зарядные станции для электромобилей на 15 парковочных площадках города. Разработку схем размещения площадок для парковки и зарядки электромобилей КП “Одестранспарксервис” начало в 2018 году.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

В настоящее время площадки для парковки оборудованы колонками для зарядки электротранспорта по таким адресам:

ул. Ак. Королева, 80,

просп. Небесной Сотни, 30а;

ул. Космонавта Комарова, 2;

просп. Ак. Глушко, 22/24;

ул. Ак. Филатова, 21;

ул. Ак. Филатова, 60/1;

Фонтанская дорога, 27;

ул. Жуковского, 38;

ул. Сегедская, 17;

ул. Ришельевская, 11;

ул. Бунина, 18;

ул. Пантелеймоновская, 88/1;

просп. Шевченко, 19;

ул. В. Высоцкого, 2а

ул. С. Палия, 120;

ул. Крымская, 70/1.

В ближайшее время планируется размещение и оборудование зарядных станций на площадках для парковки по трем улицам:

ул. Комитетской;

ул. Колонтаевской;

ул. Пастера.

Планируется, что зарядки будут способствовать развитию в Одессе экологического транспорта, который снижает уровень загрязнения воздуха.