Межбанк: на торгах возможны существенные развороты курса

Эта пятница на валютном межбанке будет достаточно интересной и динамичной в первой половине дня с последующим падением активности после обеда.

На рынок и настроения его участников будут влиять три основных фактора, которые и обеспечат такое развитие событий:

1) До обеда на торгах будет присутствовать значительное предложение валюты за счет обязательных продаж экспортеров. После предыдущих пятидневных выходных вчера увеличенный объем валютной выручки был зачислен на счета клиентов и сегодня как минимум 30% от этих поступлений выйдет на торги;

2) Ограниченный спрос на валюту перед выходными. Покупателей будет не так много:

а) “дочки” иностранных компаний, репатриирующие очередную порцию дивидендов (сейчас это не очень большие суммы);

б) импортеры и другие клиенты, выжидавшие минимального уровня котировок из-за перекосов спроса и предложения на пасхальные и майские праздники. Тут все будет зависеть от курса и если большого проседания не будет – многие предпочтут разместить гривну на короткие депозиты, нежели покупать валюту;

в) сам НБУ – он попытается скупать излишек предложения доллара для пополнения ЗВР и главное – чтобы он не “перестарался” с такой скупкой и не развернул эти рынок.

3) Резкий рост ликвидности в банковской системе. Увеличение корсчетов финучреждений сразу на 17,0 млрд гривен до 60,6 млрд – плохой союзник для нацвалюты, но учитывая, что основная часть этих заходов сконцентрирована на 4-6 банках – взорвать рынок это не сможет, но нервы дилерам вероятно потреплет. При выходе одновременно нескольких крупных покупателей валюты – могут оживиться как спекулянты, так и продавцы в надежде покачать курс. Но крупнейшие игроки не ждут со своими объемами второй половины дня (есть риск не успеть купить всю сумму) и поэтому все расклады спроса и предложения мы увидим уже до 12 часов.

После обеда на пятничном рынке останется только очень небольшое количество реальных игроков, что позволит спекулянтам на единичных и мелких сделках просто доформировать тренд, сложившийся в первой половине дня. Наступит традиционное предвыходное затишье с очень низкими оборотами уже до конца сессии.

За счет роста обязательных продаж экспортеров мы прогнозируем на 3 мая объемы операций на межбанке в пределах 430-460 млн долларов при совершении до 600 сделок.

До обеда на торгах возможны существенные развороты курса в тот период, когда на них будут выходить основные игроки. Но в целом, тренд по курсу сформируют ситуативные интересы и действия 10-20 крупных клиентов и самого НБУ.

Спекулянты продолжат сегодня работать в формате «в две стороны», а Нацбанк при ситуативном излишке предложения валюты — выйдет с ее скупкой в «анонимном» режиме через Matching.

Мы прогнозируем на сегодня коридор по доллару в пределах 26,35-26,55 гривен с активной первой половиной дня и очень низкими объемами операций после обеда.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,58 / 26,62

евро – 29,72 / 29,77

российский рубль – 0,4059 / 0,4067

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1163 / 1,1165

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